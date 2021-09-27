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Вел себя неадекватно: Суркис не стерпел поведение звездного легионера

Александр Трикиша
27 сентября, 12:28
Перед закрытием трансферного окна Динамо избавилось от скандальнго легионера Жерсона Родригеса. Игрок сборной Люксембурга был отправлен во Францию

Жерсон Родригес на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевлянам удалось договориться об аренде Родригеса в Труа с правом выкупа. Президент Динамо Иорь Срукис рассказал причины расставания со звездным легионером.

"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и нив коем случае его нельзя менять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры.

Чего у Луческу быть не может. И еще вел себя неадекватно. Поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет", – признался Суркис в эфире каналов Футбол.

Жерсон Родригес в Украине успел "пустить корни" – футболист из Люксембурга завел роман с теннисисткой Ольгой Янчук, а в ноябре прошлого года Ольга родила мальчика, которого назвали Жерсоном Джуниором.

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Летом Янчук объявила о расставании с Родригесом, а позже хвасталась совместными фото с футболистом.

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