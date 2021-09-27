Вел себя неадекватно: Суркис не стерпел поведение звездного легионера

Киевлянам удалось договориться об аренде Родригеса в Труа с правом выкупа. Президент Динамо Иорь Срукис рассказал причины расставания со звездным легионером.

"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и нив коем случае его нельзя менять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры.

Чего у Луческу быть не может. И еще вел себя неадекватно. Поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет", – признался Суркис в эфире каналов Футбол.