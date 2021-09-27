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Поводився неадекватно: Суркіс не стерпів поведінку зіркового легіонера

Олександр Трикіша
27 вересня, 12:28
Перед закриттям трансферного вікна Динамо позбулося скандальнго легіонера Жерсона Родрігеса. Гравець збірної Люксембургу був відправлений до Франції

Жерсон Родрігес на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Киянам вдалося домовитися про оренду Родрігеса в Труа з правом викупу. Президент Динамо Іорь Срукіс розповів причини розставання із зірковим легіонером.

"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в слух, що він повинен бути футболістом основного складу, і ні в якому разі його не можна змінювати, у жодному разі він не повинен не грати певні ігри.

Чого у Луческу бути не може. І ще поводився неадекватно. Тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогоднішній день незамінних немає", – зізнався Суркіс в ефірі каналів Футбол.

Жерсон Родрігес в Україні встиг "пустити коріння" – футболіст з Люксембургу завів роман з тенісисткою Ольгою Янчук, а в листопаді минулого року Ольга народила хлопчика, якого назвали Жерсоном Джуніором.

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Влітку Янчук оголосила про розставання з Родрігесом, а пізніше хвалилася спільними фото з футболістом.

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