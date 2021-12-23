26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

В ванной с цветами: жена игрока сборной Украины поделилась горячей фотосессией

Александр Трикиша
23 декабря, 21:03
Жена игрока донецкого Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита поделилась шикарной фотосессией на своей странице в Instagram. Подписчики девушки в восторге

Маргарита Степаненко приняла участие в горячей фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Маргарита предстала перед фанатами в ярком образе: красотка лежала в ванне, усыпанной цветами.

Подписчики, среди которых много других жен и подруг футболистов, не жалели смайлики в комментариях. Вот что они писали под фото:

  • МАРГО!!!!!!!Восторг!!!!!
  • очень красиво
  • Огонь!)
  • Красуня
  • Шикарная
  • Восхитительное фото
  • Вот это мамочка

Кстати, сейчас семейство Степаненко отдыхает на Мальдивах, как и многие другие наши футболисты, но фото, вероятно, было сделано еще до отпуска.

Читайте также: