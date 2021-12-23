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У ванній з квітами: дружина гравця збірної України поділилася гарячою фотосесією

Олександр Трикіша
23 грудня, 21:03
Дружина гравця донецького Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка Маргарита поділилася шикарною фотосесією на своїй сторінці у Instagram. Підписники дівчини у захваті

Маргарита Степаненко прийняла участь в гарячій фотосесії / Фото: Колаж: Сьогодні

Маргарита постала перед фанатами в яскравому образі: красуня лежала у ванні, посипаній квітами.

Підписники, серед яких багато інших дружин та подруг футболістів, не шкодували смайликів у коментарях. Ось що вони писали під фото:

  • МАРГО!!!!!!! Захоплення!!!!!
  • дуже красиво
  • Вогонь!)
  • Красуня
  • Шикарна
  • Чудове фото
  • Ось це матуся

До речі, зараз сімейство Степаненків відпочиває на Мальдівах, як і багато інших наших футболістів, але фото, ймовірно, було зроблено ще до відпустки.

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