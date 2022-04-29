В Украине должен быть один язык! Звезда сборной Украины не хочет говорить с сыном по-русски

Наш патриот в Бенфике - Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Начало полномасштабной войны в Украине сильно изменило мышление у нашего народа. Многие русскоязычные граждане стали переходить на украинский язык, лишь бы их не пришли "защищать" фашисты.

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Уже давно по-украински говорит форвард сборной Украины Роман Яремчук, хотя в его семье многие говорят на русском. В интервью Денисов TIME игрок Бенфики высказал свое мнение о языковом вопросе в Украине.

"Я считаю, что в Украине должен быть лишь один язык – украинский. Это мое видение, я этого придерживаюсь. Наши дети должны учить украинский язык. Хочешь говорить по-русски с кем-то, пожалуйста, это ваш выбор. У нас же никого не ущемляют за русский язык, в быту разговаривают. У меня друзья в Динамо и Шахтере, многие разговаривают по-русски, многие – по-украински. Я со своим ребенком разговариваю на украинском языке, а жена – суржиком, немного русского, немного украинского".

Ранее Яремчук рассказывал, что Ярмоленко помог его тестю и теще выбраться из-под бомбардировок. Родители жены Романа находились в Чернигове во время начала полномасштабного вторжения.