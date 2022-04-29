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В Україні має бути одна мова! Зірка збірної України не хоче говорити з сином російською

Анатолій Дерека
29 квітня, 20:09
Роман Яремчук вважає, що в країні має бути лише українська мова офіційною, тоді як у побуті кожен може говорити, як йому зручно

Наш патріот у Бенфіці - Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Початок повномасштабної війни в Україні дуже змінив мислення у нашого народу. Багато російськомовних громадян стали переходити на українську мову, аби їх не прийшли "захищати" фашисти.

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Вже давно українською мовою говорить форвард збірної України Роман Яремчук, хоча в його сім'ї багато хто говорить російською. В інтерв'ю Денисів TIME гравець Бенфіки висловив свою думку щодо мовного питання в Україні.

"Я вважаю, що в Україні має бути лише одна мова – українська. Це моє бачення, я цього дотримуюсь. Наші діти повинні вивчати українську мову. Хочеш говорити російською з кимось, будь ласка, це ваш вибір.

А в нас нікого не ущемляють за російську мову, у побуті розмовляють. У мене друзі в Динамо та Шахтарі, багато хто розмовляє російською, багато хто – українською. Я зі своєю дитиною розмовляю українською мовою, а дружина – суржиком, трохи російської, трохи української".

Раніше Яремчук розповідав, що Ярмоленко допоміг його тестю та тещі вибратися з-під бомбардувань. Батьки дружини Романа перебували у Чернігові під час початку повномасштабного вторгнення.