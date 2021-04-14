В Турции остановили матч, чтобы футболисты покушали

Матч первого дивизиона чемпионата Турции Гиресунспор – Кечиоренгюджю (2:1) был приостановлен главным судьей на 11-й минуте.
Читайте также: Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле
Во время небольшого перерыва футболисты команд, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан, попили воду и перекусили легкой пищей.
Читайте также: 2 фунта – такую премию получил футболист за вечный рекорд Англии
Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья.
Напомним, что грядет революция и в Лиге чемпионов! Новый "швейцарский" формат турнира поддержали все. Число участников основного раунда может вырасти до 36 команд, а вот внутренние чемпионаты пострадают.
Новости на эту же тему: