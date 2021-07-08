В Токио объявлено чрезвычайное положение: будет ли Олимпиада

В Токио никак не могут побороть COVID-19 / Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в связи со всплеском коронавируса объявил режим чрезвычайного положения в Токио, где уже через две недели, 23 июля, должна стартовать Олимпиада.
БУДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА?
Да. Игры не отменяются. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Однако после переговоров с представителями Международного олимпийского комитета правительство Японии может принять решение о запрете всех зрителей на соревнованиях. По мнению медицинских экспертов, это может замедлить распространение вируса, сообщает axios.com.
Ранее мы писали, что главное шоу года пройдет без зрителей. На церемонию открытия Игр 23 июля собираются пустить на трибуны только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.
В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato
Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters
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Отметим, что на Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.
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