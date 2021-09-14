14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

В США ради индейцев переименовали столицу Олимпиады

Любомир Луканюк
14 сентября, 17:00
Зимние Олимпийские игры 1960 года прошли в Скво-Вэлли. А потом десятилетия местные индейцы требовали сменить название курорта

Один из главных горнолыжных курортов США

В 1960 году зимние Олимпийские игры прошли на горнолыжном курорте Скво-Вэлли в США. Теперь он будет называться Палисадес Тахо.

Читайте также: Свадьба тяжелее Олимпиады: украинская красотка готовится к главному событию в жизни

Решение о переименовании было принять в рамках кампании по борьбе с дискриминацией коренного населения, сообщает NBC. Об этом десятилетиями просили индейцы, а новое название выбирали больше года.

Индейского слово "скво", первоначально означало женщин, но со временем приобрело оскорбительный оттенок.

"Это было правильным решением. Теперь наш курорт будет выглядеть более гостеприимным", – заявил глава Палисадес Тахо Ди Бирн.

Палисадес Тахо (Скво-Вэлли) находится к западу от озера Тахо в горах Сьерра-Невада, на высоте около 1900 м над уровнем моря.

Читайте также: Никакой политики! Россия поддержала проведение в Украине Олимпийских игр

Спортивный комплекс известен прежде всего как место для занятия зимними видами спорта. В летнее время отдыхающие занимаются теннисом, плаванием, прогулками на лошадях.

Здесь ежегодно проходят конференции писателей.

Реклама