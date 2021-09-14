У США заради індіанців перейменували столицю Олімпіади

Один з головних гірськолижних курортів США
У 1960 році зимові Олімпійські ігри пройшли на гірськолижному курорті Скво-Веллі в США. Тепер він буде називатися Палісадес Тахо.
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Рішення про перейменування було прийняти в рамках кампанії по боротьбі з дискримінацією корінного населення, повідомляє NBC. Про це десятиліттями просили індіанці, а нову назву вибирали більше року.
Індіанського слово "скво", спочатку означало жінок, але з часом набуло образливий відтінок.
"Це було правильним рішенням. Тепер наш курорт буде виглядати більш гостинним" , – заявив глава Палісадес Тахо Ді Бірн.
Палісадес Тахо (Скво-Веллі) знаходиться на захід від озера Тахо в горах Сьєрра-Невада, на висоті близько 1900 м над рівнем моря.
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Спортивний комплекс відомий перш за все як місце для заняття зимовими видами спорту. У літній час відпочивальники займаються тенісом, плаванням, прогулянками на конях.
Тут щорічно проходять конференції письменників.