В символической сборной Евро – вратарь-неудачник и ни одного украинца

По итогам 36 матчей групповой стадии в "команду мечты" вошли сразу четыре представителя Нидерландов, а лучшим стал бельгийский маг из Манчестер Сити

Кевин де Брюйне, Бельгия - Дания / Фото: Reuters

После группового этапа чемпионата Европы 16 команды вышли в плей-офф, а восемь завершили турнир. Напомним все пары 1/8 финала Евро-2020: Украина против Швеции и другие. Статистики и аналитики провели свои подсчеты и определили лучших.

Аналитический ресурс WhoScored назвал символическую сборную турнира на данный момент. Там не нашлось места ни одного футболисту сборной Украины, зато в нее попали сразу четыре наших соперника по стартовому матчу из сборной Нидерландов. Остальные семеро представляют разные страны: Финляндию, Данию, Чехию, Бельгию, Хорватию, Швецию, Португалию.

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Причем, самая высокая оценка – у бельгийца Кевина де Брюйне, который в первой встрече, против россиян, не играл. А место в воротах отдали финну Лукашу Градецкому – несмотря на то, что он забил мяч в свои ворота, а его команда не пробилась в плей-офф.

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Тем временем россияне предложили сборной Украины сыграть матч.

Заметим, что на каждую позицию ставили по игроку с наивысшей оценкой. На других местах могли быть несколько футболистов с более высокими баллами, но определяли лучших в конкретных амплуа.

Узнавайте, где и когда Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро.

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