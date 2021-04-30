В розовом бикини, откинув локоны цвета сакуры: горячая звезда тенниса в роли модели

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака теперь помогает создавать купальники и сама же их рекламирует

Наоми Осака / Фото: Instagram

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака теперь помогает создавать купальники и сама же их рекламирует на своей странице в Instagram. Ранее звезда мирового тенниса отказалась приехать на матч в Украину.

23-летняя японка создала яркую коллекцию вместе с Frankies-Bikinies, а для фотосессии выбрала себе волосы цвета цветущей Сакуры. Из-за чего Наоми сравнили с известной певицей Ники Минаж.

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Ранее мы рассказывали, как самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике. В прошлом году японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, заработав 37,4 млн долларов, из них 34 млн – это спонсорские контракты. Вот это завидная невеста!

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Напомним, что в феврале Осака выиграла Australian Open 2021, выбив из борьбы легендарную Серену Уильямс. В финале Австралии-2021 Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:2. При этом 23-летняя японка выиграла все четыре финала турниров "Большого шлема", в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у нее шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.

Наоми Осака Видео: Instagram