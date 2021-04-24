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Вот вам и Мистер Никто: звезда украинского тенниса в райских объятиях россиянина (видео)

24 апреля, 16:43

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Катарина Завацкая показала, как тренируется во Франции вместе со своим возлюбленным – абхазцем Аленом Авидзбой. Их снимок лайкнула бывшая девушка Монфиса

Завацкая и ее парень

Завацкая и ее парень / Фото: Instagram

Восходящая звезда украинского тенниса Катарина Завацкая показала первое кортовое фото со своим парнем – россиянином Аленом Авидзбой. До этого они делились с фолловерами только неспортивными селфи.

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Украинка и россиянин провели совместное занятие на грунте, Катарина проиграла Алену серию, после чего 21-летний россиянин заключил свою ровесницу в объятия.

Завацкая и ее парень Видео: Instagram

Тренировка проходила в Вильнев-Лубе – коммуне на юго-востоке Франции в регионе Прованс, на Лазурном берегу с видом на Альпы.

"Чувствую себя как дома", – подписала совместное с российским возлюбленным фото украинка у себя в Instagram, добавив хэштег "удовольствие"

Отметим, что Ален и Катарина сейчас живут во французских Каннах.

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Интересно, что в Instagram Авидзба зарегистрирован под ником Mr Nobody ("Мистер Никто") – по сути, он таковым в теннисе и является.

У Алана, уроженца Сочи – 245-я строчка в рейтинге ATP и 66 070 долларов призовых за карьеру.

У Катарины – 128-е место в рейтинге WTA и 447 390 долларов призовых.

Добавим, что под совместным фото Завацкой и Авидзбы оставили лайки не только подруги Катарины по сборной Украины, но и бывшая девушка жениха Элина Свитолиной Гаэеля Монфиса француженка Ализе Корне, пожелавшая украинско-российскому дуэту: "Достижения совместных целей вам двоим!"

При этом в своем профиле в соцсетях Катарина Завацкая указывает: "Текущая локация – рай".

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"С Аленом мы уже встречаемся четыре года. Он играет в теннис. Я уже жду, когда он достигнет такого уровня, как я, чтобы мы могли вместе путешествовать на турниры. Пока он карабкается туда вверх, он уже близко. Он играет за Россию. Его фамилия Авидзба. Да, он абхазец. Он – очень симпатичный", – рассказывала ранее Завацкая "Радіо Трек"

Теннисистка Катарина Завацкая

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роман теннис Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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