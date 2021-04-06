Звезда мирового тенниса отказалась приехать на матч в Украину

Наоми Осака не сыграет за Японию в Кубке Билли Джин Кинг 16-17 апреля

Через десять дней в Черноморске пройдет теннисный матч между командами Украины и Японии. На днях стало известно, что сборная Украины встретит Японию со Свитолиной и Костюк. А вот наши соперницы выставят далеко не сильнейший состав. В частности, сегодня стало известно, что вторая ракетка планеты, 23-летняя Наоми Осака, к нам не прилетит. Вероятно, это связано с коронавирусом.

Реклама

Наоми Осака / Фото: AFP

В заявку японской сборной попали: Юки Наито (№169 в мировом рейтинге), Тихиро Мурамацу (№225), Сихо Акита (№394), Химари Сато (№785). Об этом сообщает сайт БТУ. Как видим, отсутствуют здесь и Суко Аояма и Эна Сибахара, которые занимают 13-е и 14-е места в парном рейтинге WTA.

Недавно Наоми Осака стала совладельцем лучшего футбольного клуба США.

В тренде Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Реклама

Таким образом, матч Кубка Билли Джин Кинг обещает стать для украинских теннисисток легкой прогулкой на берегу Черного моря. Хотя, конечно, забрасывать японок шапками заранее не стоит.

Напомним, что до 2020 года этот турнир национальных сборных, назывался Кубком Федерации, но был переименован в честь знаменитой американской спортсменки. Матч состоит из четырех одиночных встреч и одной парной.

Читайте также: самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике.

Смотрите подборку кадров Наоми Осаки:

Наоми Осака Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама