В России полная деградация: звезда белорусского спорта не хочет союза с бывшими братьями

Призер Олимпийских игр и чемпионка мира в толкании ядра белоруска Надежда Остапчук рассказала, каких союзников она хотела бы для своей страны. Напомним, что в Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко. А в Минске на матче сборной Беларуси трибуны заполнили солдатами.

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"Хотела бы союза Беларуси с ЕС, хотя раньше придерживалась мнения, что союз нам не нужен ни с кем. Но сейчас мне кажется, что надо стремиться к сильным, умным, развитым странам. Они нам могут помочь преодолеть кризис и быстро перейти к развитию всех сфер жизни. Союз с Россией – туда даже смотреть не надо, в этой стране происходит полная деградация. Я патриот Беларуси, люблю свою страну и хочу ей добра. А главная ценность Беларуси – это люди", – цитирует Остапчук by.tribuna.com

Надежда Остапчук / Фото: Instagram

Остапчук выступает против насилия и за честные выборы в Беларуси, входит в Свободное объединение спортсменов. Недавно продала на благотворительном аукционе свою золотую медаль с чемпионата Европы-2005 за 11 100 долларов, чтобы поддержать репрессированных коллег.

Ранее мы сообщали, что призерка Олимпиады верит в падение режима Лукашенко.