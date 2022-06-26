В России назвали Лобановского выдумкой. Мордор все еще завидует великому украинцу

Россиянам не дают покоя достижения Лобановского / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный тренер еще при жизни подвергался травле со стороны московских журналистов. Не могут они угомониться и после его смерти.

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Очередной порцией яда в адрес Валерия Васильевича разразился журналист Валерий Винокуров, работавший обозревателем в советском еженедельнике "Футбол".

В интервью российскому Спорт-Экспрессу Винокуров заявил, что образ Лобановского создали журналисты. Никаких фактов, естественно, известный журналист не привел.

- Вы перечисляли тренеров прошлого, которые и сегодня были бы великими. Но не назвали Лобановского. - А я Лобановского не считаю выдающимся тренером! - Как так? - Слишком хорошо его знаю. Мы ровесники. Столько лет дружили! - Прямо дружили? - Когда они с Базилевичем уже игроками Шахтера и Черноморца приезжали в Москву, Валера Березовский, известный журналист, организовывал шашлыки. Мы вели футбольные разговоры, все мечтали: вот они закончат играть – и будет между нами такой же союз, как у Вита с Масловым.

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- Не вышло союза-то. - Закончили, стали тренерами. Лобановский возглавил Днепр, Базилевич – Шахтер. Мы сразу разошлись идеологически! - Вам никогда не казалось, что Базилевич как тренер сильнее Лобановского? - А я о чем! Или вы не поняли? Конечно, сильнее! Лобановский – это абсолютная легенда. Вся история соткана из легенд. Ну, залп "Авроры" – вас не беспокоит, что его не было? - Лобановский – из той же серии, что и залп "Авроры"?! - Лобановский – чистейшая выдумка! Созданный образ – который он мастерски сформировал. С помощью журналистов – Саши Горбунова, Валеры Березовского. Наши тренеры Лобановского крупным специалистом не считали. Вот Симонян – он такой... Мягкий очень! – сказал Винокуров.

Добавим, что Валерий Лобановский в 1975 году признавался лучшим тренером в мире, в 1986 году занял второе место и трижды был третьим (1974, 1976, 1977). Выдающийся украинец неоднократно включался в топ-10 лучших тренеров в истории футбола по версиям ведущих спортивных изданий. И это лишь небольшой список его достижений. Впрочем, в России привыкли не замечать чужих успехов.

Валерий Лобановский

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Ранее российский голкипер Александр Филимонов сравнил Валерия Лобановского с Олегом Романцевым. При этом голкипер, пропустивший легендарный гол от Шевченко, стыдливо промолчал, что в Кубке Содружества Динамо Лобановского выиграло три из четырех финалов у Спартака Романцева.