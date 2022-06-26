У Росії назвали Лобановського вигадкою. Мордор досі заздрить великому українцю

Росіянам не дають спокою досягнення Лобановського / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний тренер ще за життя зазнавав цькування з боку московських журналістів. Не можуть вони вгамуватися і після його смерті.

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Черговою порцією отрути на адресу Валерія Васильовича вибухнув журналіст Валерій Винокуров, який працював у радянському тижневику "Футбол".

В інтерв'ю російському Спорт-Експресу Винокуров заявив, що образ Лобановського створили журналісти. Жодних фактів, звичайно, відомий журналіст не навів.

- Ви перераховували тренерів минулого, які б і сьогодні були великими. Але не назвали Лобановського. - А я Лобановського не вважаю видатним тренером! - Як так? - Дуже добре його знаю. Ми однолітки. Стільки років дружили! - Прямо дружили? - Коли вони з Базилевичем уже гравцями Шахтаря та Чорноморця приїжджали до Москви, Валерій Березовський, відомий журналіст, організовував шашлики. Ми вели футбольні розмови, всі мріяли: ось вони закінчать грати – і буде між нами така сама спілка, як у Віта з Масловим.

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- Не вийшло союзу. – Закінчили, стали тренерами. Лобановський очолив Дніпро, Базилевич – Шахтар. Ми одразу розійшлися ідеологічно! - Вам ніколи не здавалося, що Базилевич як тренер сильніший за Лобановського? – А я про що! Чи ви не зрозуміли? Звісно, сильніше! Лобановський – це абсолютна легенда. Уся історія виткана з легенд. Ну, залп "Аврори" – вас не турбує, що його не було? - Лобановський – з тієї ж серії, що й залп "Аврори"?! - Лобановський – найчистіша вигадка! Створений образ – який він майстерно сформував. За допомогою журналістів – Сашка Горбунова, Валерія Березовського. Наші тренери Лобановського великим фахівцем не вважали. Ось Симонян – він такий… М'який дуже! – сказав Винокуров.

Додамо, що Валерій Лобановський 1975 року визнавався найкращим тренером у світі, 1986 року посів друге місце і тричі був третім (1974, 1976, 1977). Видатний українець неодноразово включався до топ-10 найкращих тренерів в історії футболу за версіями провідних спортивних видань. І це лише невеликий перелік його досягнень. Втім, у Росії звикли не помічати чужих успіхів.

Валерій Лобановський

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Раніше російський голкіпер Олександр Філімонов порівняв Валерія Лобановського з Олегом Романцевим. При цьому голкіпер, який пропустив легендарний гол від Шевченка, сором'язливо промовчав, що у Кубку Співдружності Динамо Лобановського виграло три з чотирьох фіналів у Спартака Романцева.