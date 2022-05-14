В подвале голод не чувствуется. Промоутер Усика объяснил, как боксер потерял вес

Александр Усик и Александр Красюк

Физическая форма чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усика вызывает опасение у многих специалистов бокса. С начала военной агрессии России боксер находился в Украине и на себе испытал "прелести русского мира".

Промоутер Усика Александр Красюк сообщил, почему Александр Усик потерял вес и как происходит восстановление чемпиона.

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"Когда ты сидишь в подвале, потому что слышишь сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара, тебе не до голода. У меня было то же самое. Большинство из нас имели тот же эффект. Да, мы очень похудели. Мы были в стрессе. Это нормально для такого периода. Психология человека очень сложна. Нужно время, чтобы привыкнуть к новым трудностям, новым обстоятельствам и новой среде. А потом ты привыкаешь к этому, и ты больше не переживаешь. Вот что произошло.

Усик действительно похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его кондицию. Подготовка происходит благодаря упорной работе в тренировочном лагере. Его тренировочный лагерь начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава Богу, сейчас он чувствует себя отлично. Он очень мотивирован", – цитирует Красюка BoxingScene.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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Ранее мы сообщали о невероятном достижении Усика, которое не удавалось даже братьям Кличко. Украинский чемпион возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.