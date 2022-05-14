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У підвалі голод не відчувається. Промоутер Усика пояснив, як боксер втратив вагу

Сергій Шаховець
14 травня, 08:39
Дещо більше двох місяців залишається до поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Проте форма українського чемпіона викликає певне побоювання

Олександр Усик та Олександр Красюк

Фізична форма чемпіон світу в суперважкій вазі Олександра Усика викликає побоювання у багатьох спеціалістів боксу. З початку військової агресії Росії боксер перебував в Україні і на собі пережив "принади російського світу".

Промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, чому Олександр Усик втратив вагу та як відбувається відновлення чемпіона.

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"Коли ти сидиш в підвалі, бо чуєш сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару, тобі не до голоду.

У мене було те саме. Більшість із нас мали той же ж ефект. Так, ми дуже схудли. Ми були в стресі. Це нормально для такого періоду. Психологія людини дуже складна.

Потрібен час, аби звикнути до нових труднощів, нових обставин і нового середовища. А потім ти звикаєш до цього, і тоді ти більше не переживаєш. Ось що сталося.

Усик дійсно схуд, як і всі ми, але я не думаю, що це вплине на його кондиції. Підготовка відбувається завдяки наполегливій роботі в тренувальному таборі. Його тренувальний табір розпочався на початку квітня, тож у нього все добре. Слава Богу, зараз він почувається чудово. Він дуже вмотивований", – цитує Красюка BoxingScene.

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

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Раніше ми повідомляли про неймовірне досягнення Усика, яке не вдавалося навіть братам Кличкам. Український чемпіон очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

Олександр Усик випередив братів Кличків / Фото: Колаж: Сьогодні