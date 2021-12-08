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В Нью-Йорке Ломаченко встретил лидер террористической группировки

Андрей Трофимов
8 декабря, 13:06
По прилете в Нью-Йорк, где вскоре состоится поединок Василия Ломаченко с Ричардом Комми, украинца заключил в свои объятия Саид Тагмауи

Василий Ломаченко и Саид Тагмауи / Фото: Instagram

Сегодня Василий Ломаченко из Лос-Анджелеса перебрался в Нью-Йорк, где рано утром в воскресенье, 12 декабря, по киевскому времени, проведет поединок против нокаутера Ричарда Комми из Ганы.

В Нью-Йорке Лому ждали объятия его друга – французского актера и сценариста 48-летнего Саида Тагмауи, снимавшегося в фильмах "Бросок кобры", "Конан", "Чудо-женщина", а в боевике "Точка обстрела" сыгравшего лидера террористической группы, пытавшейся похитить президента США.

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"Василий, ты помнишь эти строки из песни Фрэнка Синатры: "Если я смогу сделать это в Нью-Йорке, то я смогу это везде"? – обратился к Василию актер.

"О, да!" – ответил украинский боксер.

"Ты готов к Нью-Йорку?"

"Конечно", – заверил Саида Ломаченко.

Отметим, что Саид Тагмауи давно дружит не только с Василием Ломаченко, но и с Александром Усиком, называя обоих своей семьей.

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Кстати, сам Тагмауи в юности тоже занимался боксом – был вторым номером Франции в своем весе. Ради спорта он даже бросил школу, но в итоге стал актером.

Напомним, в предстоящем поединке с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор букмекеры дают Ломаченко 80 процентов на победу.

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Тем не менее промоутер Усика ждет боя Ломаченко – Комми с опаской. По словам Александра Красюка, африканцу по силам нокаутировать Васю, как и своего предыдущего соперника доминиканца Маринеса.