У Нью-Йорку Ломаченка зустрів лідер терористичного угруповання

Василь Ломаченко і Саїд Тагмауї / Фото: Instagram

Сьогодні Василь Ломаченко з Лос-Анджелеса перебрався до Нью-Йорка, де рано-вранці в неділю, 12 грудня, за київським часом, проведе поєдинок проти нокаутера Річарда Коммі з Гани.

У Нью-Йорку Лому чекали обійми його друга – французького актора і сценариста 48-річного Саїда Тагмауї, який знімався у фільмах "Кидок кобри", "Конан", "Чудо-жінка", а в бойовику "Точка обстрілу" зіграв лідера терористичної групи, що намагалася викрасти президента США.

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"Василю, ти пам'ятаєш ці рядки з пісні Френка Сінатри: "Якщо я зможу зробити це в Нью-Йорку, то я зможу це всюди"? – звернувся до Василя актор.

"О так!" – відповів український боксер.

"Ти готовий до Нью-Йорка?"

"Звісно", – запевнив Саїда Ломаченко.

Зазначимо, що Саїд Тагмауї давно товаришує не лише з Василем Ломаченком, а й з Олександром Усиком, називаючи обох своєю родиною.

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До речі, сам Тагмауї у юності теж займався боксом – був другим номером Франції у своїй вазі. Заради спорту він навіть покинув школу, але врешті-решт став актором.

Нагадаємо, у майбутньому поєдинку з Річардом Коммі на прізвисько Термінатор букмекери дають Ломаченку 80 відсотків на перемогу.

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Проте промоутер Усика чекає бою Ломаченко – Коммі з острахом. За словами Олександра Красюка, африканцю до снаги нокаутувати Васю, як і свого попереднього суперника домініканця Марінеса.