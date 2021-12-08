Ломаченко как продавец на 7-м километре: Вася прибыл на драку с Терминатором

Считанные дни остаются до поединка Василия Ломаченко, в котором его соперником впервые в профи-карьере будет представитель Африки

Василий Ломаченко в Нью-Йорке / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко прилетел из Лос-Анджелеса, где провел тренировочные сборы, в Нью-Йорк, где 11 декабря на ринге арены "Мэдисон-сквер-гарден" его ждет поединок с ганцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

Видео прибытия Ломы опубликовал его совместный с Александром Усиком Instagram.

Реклама

Реклама

В комментариях под видео подписчики Василия Ломаченко активно обсуждают внешний вид боксера:

Вася – как продавец на "7-м километре"

Чем "выше" человек, тем он проще. А в целом похож

Вася красавчик, мне одному показалось что на него кроссы большие?

Хорош писать ерунду. Удачного боя!

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Реклама

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Тем не менее промоутер Усика ждет боя Ломаченко – Комми с опаской. По словам Александра Красюка, африканцу по силам нокаутировать Васю.