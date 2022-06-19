В МЮ слишком много "примадонн". Роналду досталось от чемпиона мира по боксу

Тайсон Фьюри недоволен ролью Роналду в МЮ / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый боксер Тайсон Фьюри недавно заявил о своем уходе из профессионального бокса. Теперь Цыганский король может больше внимания уделять своему любимому клубу – Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне "красные дьяволы" не особо радовали результатами своих болельщиков. По мнению чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, все дело в тренере и некоторых футболистах, возомнивших себя звездами. Досталось от скандального боксера и звездному форварду МЮ Криштиану Роналду.

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"Многие люди обвиняют менеджеров, тренеров, но, в конце концов, у Манчестер Юнайтед слишком много примадонн. Лучшее, что могло произойти – разобраться, что происходит. Их нужно опустить на землю. Им нужен кто-то строгий, как сэр Алекс Фергюсон, который скажет им, что делать. А если они не слушают, скажет: "Эта скамейка для вас, мне все равно, насколько вы хорошо играете или известны. Вы не играете, пока не решите упорно работать".

Это хорошая новость, что Роналду остается. Но вот теория: когда его не было в позапрошлом сезоне, МЮ занял второе место в АПЛ, а c Роналду мы финишировали шестыми. Люди скажут: "Ну, если бы у нас не было Криштиану, забившего 20 мячей, мы бы закончили прошлый сезон гораздо ниже", но мы этого не сделали, и мы закончили гораздо выше.

Когда у вас есть такая суперзвезда как Роналду, все полагаются на него, чтобы забивать голы. А если бы его не было, они бы сами забивали голы, как в позапрошлом сезоне. Я не говорю, что он плохой актив, он замечательный, но иногда звездный игрок омрачает команду и молодежь, у них нет шанса проявить себя, потому что "великий Роналду" находится на поле", — приводит слова Фьюри Mirror.

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Напомним, по итогам чемпионата Англии Манчестер Юнайтед финишировал на неприлично низком шестом месте в турнирной таблице АПЛ. При этом звездный португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром команды, забив 18 мячей в Премьер-лиге.

Криштиану Роналду – №1 / Фото: REUTERS

Кстати, сам Тайсон Фьюри оказался липовым пенсионером. Промоутер чемпиона мира Боб Арум анонсировал на октябрь поединок Цыганского короля с британцем Джо Джойсом. После этого боя, в случае победы, Фьюри встретится с триумфатором реванша Усик – Джошуа.

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