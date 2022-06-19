У МЮ занадто багато "примадонн". Роналду дісталося від чемпіона світу з боксу

Тайсон Ф'юрі незадоволений роллю Роналду в МЮ / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий боксер Тайсон Ф'юрі нещодавно заявив про свій відхід з професійного боксу. Тепер Циганський король може більше уваги приділяти своєму улюбленому клубу – Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону "червоні дияволи" не особливо тішили результатами своїх уболівальників. На думку чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, вся справа у тренері та деяких футболістах, які уявили себе зірками. Дісталося від скандального боксера і зірковому форварду МЮ Кріштіану Роналду.

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"Багато людей звинувачують менеджерів, тренерів, але, зрештою, у Манчестер Юнайтед дуже багато примадонн. Найкраще, що могло статися, розібратися, що відбувається. Їх треба опустити на землю. Їм потрібен хтось суворий, як сер Алекс Фергюсон, який скаже їм, що робити. А якщо вони не слухають, скаже: "Ця лава для вас, мені все одно, наскільки ви добре граєте чи відомі. Ви не граєте, доки не вирішите вперто працювати".

Це хороша новина, що Роналду лишається. Але ось теорія: коли його не було позаминулого сезону, МЮ посів друге місце в АПЛ, а з Роналду ми фінішували шостими. Люди скажуть: "Ну, якби у нас не було Кріштіану, який забив 20 м'ячів, ми б закінчили минулий сезон набагато нижче", але ми цього не зробили, і ми закінчили значно вище.

Коли у вас є така суперзірка, як Роналду, всі покладаються на нього, щоб забивати голи. А якби його не було, вони б самі забивали голи, як позаминулого сезону. Я не говорю, що він поганий актив, він чудовий, але іноді зірковий гравець затьмарює команду та молодь, у них немає шансу проявити себе, тому що "великий Роналду" знаходиться на полі", – наводить слова Ф'юрі Mirror.

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Нагадаємо, за підсумками чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед фінішував на непристойно низькому шостому місці у турнірній таблиці АПЛ. При цьому зірковий португалець Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром команди, забивши 18 м'ячів у Прем'єр-лізі.

Кріштіану Роналду – №1

До речі, сам Тайсон Ф'юрі виявився липовим пенсіонером. Промоутер чемпіона світу Боб Арум анонсував на жовтень поєдинок Циганського короля з британцем Джо Джойсом. Після цього бою, у разі перемоги, Ф'юрі зустрінеться з тріумфатором реваншу Усик – Джошуа.

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