"В Италии больше всех поразил Де Дзерби". Фонсека в восторге от наставника Шахтера

Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробыл на тренерском мостике Ромы два сезона. Во время чемпионата Италии ему неоднократно приходилось противостоять команде нынешнего тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

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"В Роме я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками. Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами. Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", – цитирует слова Фонсеки sassuolonews.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Интересно, что за период своей работы в Италии Рома четыре раза встречалась с Сассуоло, в которых соперники сохранили паритет. Два поединка завершились вничью (2:0, 0:0) и по разу команды выиграли друг у друга с одинаковым счетом 4:2.

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Напомним, что португальский тренер с 2016 по 2019 годы возглавлял донецкий Шахтер, который трижды приводил к золотым медалям чемпионата Украины.

После работы с "горняками" Фонсека возглавлял итальянскую Рому, которую покинул по окончании сезона 2020/21.