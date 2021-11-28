27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
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Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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"В Италии больше всех поразил Де Дзерби". Фонсека в восторге от наставника Шахтера

Сергей Шаховец
28 ноября, 00:06
Бывший наставник Шахтера вспомнил свой период работы в Серии А и назвал тренеров, чьей работой он восхищается

Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробыл на тренерском мостике Ромы два сезона. Во время чемпионата Италии ему неоднократно приходилось противостоять команде нынешнего тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

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"В Роме я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками.

Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля.

В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами. Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", – цитирует слова Фонсеки sassuolonews.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Интересно, что за период своей работы в Италии Рома четыре раза встречалась с Сассуоло, в которых соперники сохранили паритет. Два поединка завершились вничью (2:0, 0:0) и по разу команды выиграли друг у друга с одинаковым счетом 4:2.

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Напомним, что португальский тренер с 2016 по 2019 годы возглавлял донецкий Шахтер, который трижды приводил к золотым медалям чемпионата Украины.

После работы с "горняками" Фонсека возглавлял итальянскую Рому, которую покинул по окончании сезона 2020/21.