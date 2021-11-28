27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 5
Ворскла 1
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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"В Італії найбільше вразив Де Дзербі". Фонсека у захваті від наставника Шахтаря

Сергій Шаховець
28 листопада, 00:06
Колишній наставник Шахтаря згадав свій період роботи в Серії А та назвав тренерів, чиєю роботою він захоплюється

Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробув на тренерському містку Роми два сезони. Під час чемпіонату Італії йому неодноразово доводилося протистояти команді нинішнього тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

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"У Ромі я пережив найскладніший період за останні п'ятнадцять років клубу. Я був один, хоч і Петракі, і Пінто були моїми союзниками".

Тренери? Гвардіола – джерело натхнення, також мені дуже подобається робота Тухеля.

В Італії я завжди захоплювався Саррі, а також Гасперіні, неймовірно добрими, але відмінними від мене фахівцями. Однак найбільше мене вразив Де Дзербі : він заслужив більшої уваги з боку італійських команд", – цитує слова Фонсекі sassuolonews .

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Цікаво, що за період своєї роботи в Італії Рома чотири рази зустрічалася із Сассуолою, в яких суперники зберегли паритет. Два поєдинки завершилися внічию (2:0, 0:0) і зразу команди виграли друг в одної з однаковим рахунком 4:2.

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Нагадаємо, що португальський тренер із 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України.

Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому , яку залишив після закінчення сезону 2020/21