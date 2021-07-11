В игре Англии на Евро-2020 нашли след Лобановского

Олег Венглинский будет болеть за сборную Англии, но не спешит прогнозировать победителя Евро-2020. У англичан будет сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года

Венглинский увидел в игре сборной Англии футбол Лобановского / Фото: Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский признался, что в финале Евро-2020 будет болеть за сборную Англии, ведь игра команды Гарета Саутгейта напоминает ему футбол времен Лобановского. Трансляция Италия – Англия есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

"Я буду болеть за сборную Англии. Англичане – это напор, мощь, отличная фланговая игра, что очень напоминает мне забытый уже футбол в исполнении Динамо времен Валерия Лобановского. Мне такая игра импонирует. Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и встать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец-то взять трофей. Вообще, у сборной Англии просто сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года!", – сказал Венглинский в интервью zbirna.com.

Тем не менее, бывший нападающий не видит явного фаворита в финальном поединке и не исключает, что в определение победителя может вмешаться везение.

"Скорее всего, все решит один гол. Не исключено, что в дело вмешается и везение, ведь в финальном поединке встретятся две лучшие сборные нынешнего чемпионата Европы", – добавил Венглинский.