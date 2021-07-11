У грі Англії на Євро-2020 знайшли слід Лобановського

Олег Венглінський буде вболівати за збірну Англії, але не поспішає прогнозувати переможця Євро-2020. У англійців буде шалена мотивація – виграти перший трофей з 1966 року

Венглинський побачив у грі збірної України футбол Лобановського / Фото: Reuters

Колишній нападник збірної України Олег Венглінський зізнався, що в фіналі Євро-2020 вболіватиме за збірну Англії, адже гра команди Гарета Саутгейта нагадує йому футбол часів Лобановського. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

"Я вболіватиму за збірну Англії. Англійці – це натиск, міць, чудова флангова гра, що дуже нагадує мені забутий вже футбол у виконанні Динамо часів Валерія Лобановського. Мені така гра імпонує. Чекаю також класного матчу від Кейна, в якого є унікальний шанс забити у фіналі і встати в один ряд із Ширером і Лінекером і нарешті взяти трофей. Взагалі, у збірній Англії просто шалена мотивація – виграти перший трофей з 1966 року!" – сказав Венглінський в інтерв'ю zbirna.com.

Проте колишній нападник не бачить явного фаворита в фінальному поєдинку і припускає, що у визначення переможця може втрутитися фортуна.

"Найімовірніше, все вирішить один гол. Можливо, що в справу втрутиться і везіння, адже в фінальному поєдинку зустрінуться дві найкращі збірні цьогорічного чемпіонату Європи", – додав Венглінський.