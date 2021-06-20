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В чем мать родила: фото словачки затмило игру ее сборной на Евро

20 июня, 19:25

Андрей Трофимов

Бывшая словацкая велосипедистка, а ныне Instagram-модель Люсия Яворчекова показала своим поклонникам, какая она дикая и волшебная – очень горячие снимки

Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Пока сборная Словакии, проигравшая на днях Швеции 0:1, борется за попадание в плей-офф Евро-2020, знаменитая словацкая модель Люсия Яворчекова продолжает баловать своих фолловеров горячим контентом в соцсетях.

В этот раз бывшая велосипедистка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует фотографу в чем мать родила.

"Не смей сравнивать свою магию с моей или чьей-либо еще. Знаете, это дурацкая миссия. Счастье никогда не рождается из желания иметь чужие дары, игнорируя свои собственные. Перестань оглядываться и загляни внутрь. Ты волшебна, дикая женщина! Владей этим!" – такими словами подкрепила свои откровенные фото Люсия Яворчекова, процитировав писательницу Брук Хапмтон

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Источник: Сегодня|Спорт

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