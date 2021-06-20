В чем мать родила: фото словачки затмило игру ее сборной на Евро

Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Пока сборная Словакии, проигравшая на днях Швеции 0:1, борется за попадание в плей-офф Евро-2020, знаменитая словацкая модель Люсия Яворчекова продолжает баловать своих фолловеров горячим контентом в соцсетях.
В этот раз бывшая велосипедистка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует фотографу в чем мать родила.
"Не смей сравнивать свою магию с моей или чьей-либо еще. Знаете, это дурацкая миссия. Счастье никогда не рождается из желания иметь чужие дары, игнорируя свои собственные. Перестань оглядываться и загляни внутрь. Ты волшебна, дикая женщина! Владей этим!" – такими словами подкрепила свои откровенные фото Люсия Яворчекова, процитировав писательницу Брук Хапмтон
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