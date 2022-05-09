В 33 года умер легендарный украинский спортсмен

Дубров - рекордсмен Украины на дистанции 200 м комплексным плаванием

Федерация плавания города Днепр сообщила печальную новость. В возрасте 33 года умер титулованный паралимпиец Денис Дубров. Причина смерти пока неизвестна. Ранее в Украине создали сайт в память погибших спортсменов.

Дубров выступал на двух Паралимпийских играх – в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020. В классе S10, а затем S8 (поражение опорно-двигательного аппарата). Сюда относятся спортсмены с ампутированными конечностями и имеющие церебральный паралич.

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С двух Паралимпиад наш пловец привез 11 медалей! Денис выиграл четыре золотые награды, три серебряные и четыре бронзовые.

Денис Дубров добавил золото Токио-2020 в свою коллекцию / Фото: Getty Images

Напомним, что защищая свою страну, отдал жизнь за свободу украинцев призер Игр Непокоренных-2021 Андрей Котовенко.