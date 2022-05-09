У 33 роки помер легендарний український спортсмен

Дубров - рекордсмен України на дистанції 200 м комплексним плаванням

Федерація плавання міста Дніпро повідомила сумну новину. У віці 33 років помер титулований паралімпієць Денис Дубров. Причина смерті поки що невідома. Раніше в Україні створили сайт на згадку про загиблих спортсменів.

Дубров виступав на двох Паралімпійських іграх – у Ріо-де-Жанейро-2016 та Токіо-2020. У класі S10, а потім S8 (ураження опорно-рухового апарату). Сюди відносяться спортсмени з ампутованими кінцівками та мають церебральний параліч.

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З двох Паралімпіад наш плавець привіз 11 медалей! Денис виграв чотири золоті нагороди, три срібні та чотири бронзові.

Денис Дубров додав золото Токіо-2020 в свою колекцію / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що захищаючи свою країну, віддав життя за свободу українців призер Ігор Нескорених-2021 Андрій Котовенко.