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Уже страшно! Камбосос показал, как он будет драться с Ломаченко

Сергей Шаховец
22 февраля, 14:52
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заинтриговал своих болельщиков новым видео

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

По неофициальным данным, защиту титула австралиец проведет 5 июня этого года на стадионе "Марвел" в австралийском Мельбурне. И хотя соперник Камбососа еще не объявлен, все идет к тому, что им станет украинец Василий Ломаченко.

Сегодня австралиец опубликовал видео со своей тренировки. На нем Камбосос быстро передвигается по рингу и боксируют с мнимым противником.

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"Они еще ничего не видели!", – написал абсолют под своим видео в Twitter.

Фолловеры австралийца активно прокомментировали видео, предвкушая мегафайт:

  • "Это движение для Ломы, я смотрю на углы".
  • "Я вижу, тебе нужно работать намного быстрее руками и ногами! Сможешь ли вы держать быстрый темп на протяжении 12-го раунда?"
  • "Определенно готовится к Ломаченко".

Отметим, что менеджер Ломаченко Эгис Климас подтвердил договоренность о двух поединках украинца с Камбососом.

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На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.

Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры", – цитирует Климаса xsport.ua.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня