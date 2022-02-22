Вже страшно! Камбосос показав, як він битиметься з Ломаченком

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

За неофіційними даними, захист титулу австралієць проведе 5 червня цього року на стадіоні "Марвел" у австралійському Мельбурні. І хоча суперника Камбососа ще не оголошено, все йде до того, що ним стане українець Василь Ломаченко.

Сьогодні австралієць опублікував відео зі свого тренування. На ньому Камбосос швидко пересувається рингом і боксують з уявним противником.

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"Вони ще нічого не бачили!", – написав абсолют під своїм відео в Twitter.

Фоловери австралійця активно прокоментували відео, передбачаючи мегафайт:

"Це рухи для Ломи, я дивлюся на кути".

"Я бачу, тобі потрібно працювати набагато швидше руками та ногами! Чи зможеш ви тримати швидкий темп протягом 12-го раунду?"

"Впевнено готується до Ломаченка".

Зазначимо, що менеджер Ломаченко Егіс Клімас підтвердив домовленість про два поєдинки українця із Камбососом.

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На сьогоднішній день в Австралії чиє ім'я може бути вищим у цій ваговій категорії, ніж Василя Ломаченка? Я не думаю, що в Австралії дуже знають, хто такий Хейні. А Василя знають усі в Австралії. Бувай у планах тільки Камбосос . Намічається ще щось, якщо в нас раптом не зростеться з Камбососом. Поки що нічого говорити, бо це пусті розмови", – цитує Клімаса. xsport.ua .

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з екс-чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком.