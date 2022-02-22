22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Вже страшно! Камбосос показав, як він битиметься з Ломаченком

Сергій Шаховець
22 лютого, 14:52
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос заінтригував своїх уболівальників новим відео

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

За неофіційними даними, захист титулу австралієць проведе 5 червня цього року на стадіоні "Марвел" у австралійському Мельбурні. І хоча суперника Камбососа ще не оголошено, все йде до того, що ним стане українець Василь Ломаченко.

Сьогодні австралієць опублікував відео зі свого тренування. На ньому Камбосос швидко пересувається рингом і боксують з уявним противником.

Реклама

"Вони ще нічого не бачили!", – написав абсолют під своїм відео в Twitter.

Фоловери австралійця активно прокоментували відео, передбачаючи мегафайт:

  • "Це рухи для Ломи, я дивлюся на кути".
  • "Я бачу, тобі потрібно працювати набагато швидше руками та ногами! Чи зможеш ви тримати швидкий темп протягом 12-го раунду?"
  • "Впевнено готується до Ломаченка".

Зазначимо, що менеджер Ломаченко Егіс Клімас підтвердив домовленість про два поєдинки українця із Камбососом.

Реклама

На сьогоднішній день в Австралії чиє ім'я може бути вищим у цій ваговій категорії, ніж Василя Ломаченка? Я не думаю, що в Австралії дуже знають, хто такий Хейні. А Василя знають усі в Австралії.

Бувай у планах тільки Камбосос . Намічається ще щось, якщо в нас раптом не зростеться з Камбососом. Поки що нічого говорити, бо це пусті розмови", – цитує Клімаса. xsport.ua .

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з екс-чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні