14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа 1
Салернитана 0
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити 7
Лидс 0
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Уже на Rolls-Royce! Усик за рулем новой машины

Андрей Трофимов
15 декабря, 11:29
В столице Объединенных Арабских Эмиратов украинский боксер осуществил свою автомобильную мечту

Усик за рулем элитной машины в Дубае / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, прибывший на боксерскую конференцию в Дубай, время зря не теряет.

Ранее, сфотографировавшись на фоне огромнейшего тризуба на выставке Dubai Expo, Усик молча укорил Ломаченко, проигнорировавшего государственные символы после боя с Комми.

Реклама

А теперь, продолжая свое пребывание в крупнейшем городе ОАЭ, Усик посетил автомобильную Мекку планеты – салон The Space DXB, где собраны суперкары, гиперкары и различные экзотические автомобили, включая Rolls-Royce лимитированных выпусков.

Попасть сюда – мечта миллионов автолюбителей. И Усик, осуществив ее, не отказал себе в удовольствии сесть за руль одного из выставленных на показ Роллс-Ройсов.

Реклама

Отметим, что не так давно, вскоре после победы над Энтони Джошуа, Усик купил себе супердорогую машину – шестиколесный гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

Реклама

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

А в конце августа Усик сделал другую автопокупку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – в зависимости от комплектации).

Августовская покупка / Фото: Instagram

Добавим, что сегодня Фьюри неожиданно вычеркнул Усика из желанных соперников на 2022 год. Испугался?

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня