Уже на Rolls-Royce! Усик за рулем новой машины

Усик за рулем элитной машины в Дубае / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, прибывший на боксерскую конференцию в Дубай, время зря не теряет.

Ранее, сфотографировавшись на фоне огромнейшего тризуба на выставке Dubai Expo, Усик молча укорил Ломаченко, проигнорировавшего государственные символы после боя с Комми.

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А теперь, продолжая свое пребывание в крупнейшем городе ОАЭ, Усик посетил автомобильную Мекку планеты – салон The Space DXB, где собраны суперкары, гиперкары и различные экзотические автомобили, включая Rolls-Royce лимитированных выпусков.

Попасть сюда – мечта миллионов автолюбителей. И Усик, осуществив ее, не отказал себе в удовольствии сесть за руль одного из выставленных на показ Роллс-Ройсов.

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Отметим, что не так давно, вскоре после победы над Энтони Джошуа, Усик купил себе супердорогую машину – шестиколесный гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

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Усик и его новое авто / Фото: Instagram

А в конце августа Усик сделал другую автопокупку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – в зависимости от комплектации).

Августовская покупка / Фото: Instagram

Добавим, что сегодня Фьюри неожиданно вычеркнул Усика из желанных соперников на 2022 год. Испугался?