Ужасная эпидемия: еще один футболист потерял сознание на поле

В матче клубов из Казахстана едва не случилась трагедия. 19-летний футболист потерял сознание прямо на поле. А ведь только вчера мир потрясла ситуация с Кристианом Эриксеном

Вслед за Эриксеном сознание во время матча потерял Лев Кургин / Фото: REUTERS

Не успел футбольный мир отойти от жутких кадров из вчерашнего матча Дания – Финляндия, когда у Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо на поле, как похожий случай произошел в другом матче.

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Случилось это в поединке между казахстанскими Окжетпесом и Кайрат-Жастаром. 19-летний полузащитник Кайрат-Жестара Лев Кургин потерял сознание в центре поля на 20-й минуте встречи, поединок пришлось остановить на 10 минут, сообщает sports.kz.

Игроку на поле была оказана моментальная медицинская помощь, после бригада скорой помощи увезла его в больницу. Состояние игрока стабилизировалось, он находится на базе футбольного Кайрата под наблюдением клубных врачей.

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