Усыпил коленом: яркий нокаут в смешанных единоборствах

Брендон Уручуту нокаутировал Брайана Гонсалеса ярким ударом коленом в голову

Уже в первом раунде Уручуту поймал соперника резким ударом коленом в челюсть. Гонсалес упал на канвас и вдогонку получил несколько ударов в голову.

Уручуту одержал первую победу в профессиональной карьере. До этого он трижды подряд проиграл.

А Гонсалес потерпел лишь второе поражение в карьере. До этого победить аргентинца смог только двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.