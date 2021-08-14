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Усыпил коленом: яркий нокаут в смешанных единоборствах

Александр Трикиша
14 августа, 14:14
Боец из Мексики Брендон Уручуту одержал эффектную победу над аргентинцем Брайаном Гонсалесом турнире UWC 28. Это его первая побед в карьере!

Брендон Уручуту нокаутировал Брайана Гонсалеса ярким ударом коленом в голову

Уже в первом раунде Уручуту поймал соперника резким ударом коленом в челюсть. Гонсалес упал на канвас и вдогонку получил несколько ударов в голову.

Уручуту одержал первую победу в профессиональной карьере. До этого он трижды подряд проиграл.

А Гонсалес потерпел лишь второе поражение в карьере. До этого победить аргентинца смог только двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

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