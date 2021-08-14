Приспав коліном: яскравий нокаут в змішаних єдиноборствах

Брендон Уручуту нокаутував Брайана Гонсалеса яскравим ударом коліном в голову

Уже в першому раунді Уручуту зловив суперника різким ударом коліном в щелепу. Гонсалес впав на канвас і навздогін отримав кілька ударів у голову.

Уручуту здобув першу перемогу в професійній кар'єрі. До цього він тричі поспіль програв.

А Гонсалес зазнав лише другої поразки в кар'єрі. До цього перемогти аргентинця зміг тільки двоюрідний брат чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.