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Приспав коліном: яскравий нокаут в змішаних єдиноборствах

Олександр Трикіша
14 серпня, 14:14
Боєць з Мексики Брендон Уручуту здобув ефектну перемогу над аргентинцем Брайаном Гонсалесом турнірі UWC 28. Це його перша перемога в кар'єрі!

Брендон Уручуту нокаутував Брайана Гонсалеса яскравим ударом коліном в голову

Уже в першому раунді Уручуту зловив суперника різким ударом коліном в щелепу. Гонсалес впав на канвас і навздогін отримав кілька ударів у голову.

Уручуту здобув першу перемогу в професійній кар'єрі. До цього він тричі поспіль програв.

А Гонсалес зазнав лише другої поразки в кар'єрі. До цього перемогти аргентинця зміг тільки двоюрідний брат чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

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