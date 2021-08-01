Устроили пьянку в Олимпийской деревне: в Токио идет расследование вечеринки ватерполистов

Шапочки для водного поло / Фото: Reuters
Только отгремел скандал из-за покера с кальяном и водкой в раздевалке сборной Словении по баскетболу, как оргкомитет Игр в Токио начал расследование по случаю распития алкоголя ватерполистами.
Читайте также: Российская спортсменка в инвалидном кресле покинула стадион на Олимпиаде
Посиделки со спиртными напитками спортсмены устроили в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто – сообщает ТАСС:
"31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование"
Водное поло на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters
Ранее грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020. Оргкомитет Токио-2020 лишил аккредитаций двух спортсменов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для осмотра достопримечательностей столицы Японии.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на "Сегодня":
- Медальный зачет Олимпиады
- Состав и медали сборной Украины
- Расписание Олимпиады в Токио
- Мы в Токио – эксклюзивные репортажи
- Хроники Олимпиады-2020 – топ-события всех дней
- Мисс сборной Украины на Олимпиаде – голосование
Новости на эту же тему: