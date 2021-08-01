Устроили пьянку в Олимпийской деревне: в Токио идет расследование вечеринки ватерполистов

На Олимпийских играх-2020 в Японии атлеты все время пытаются нарушить режим и правила организаторов. Вот и представители водного поло не удержались

Шапочки для водного поло / Фото: Reuters

Только отгремел скандал из-за покера с кальяном и водкой в раздевалке сборной Словении по баскетболу, как оргкомитет Игр в Токио начал расследование по случаю распития алкоголя ватерполистами.

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Посиделки со спиртными напитками спортсмены устроили в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто – сообщает ТАСС:

"31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование"

Водное поло на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Ранее грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020. Оргкомитет Токио-2020 лишил аккредитаций двух спортсменов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для осмотра достопримечательностей столицы Японии.

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