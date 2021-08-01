Влаштували п'янку в Олімпійському селищі: в Токіо йде розслідування вечірки ватерполістів

Шапочки для водного поло / Фото: Reuters
Щойно відгримів скандал через покер з кальяном і горілкою в роздягальні збірної Словенії з баскетболу, як оргкомітет Ігор в Токіо почав розслідування з нагоди розпивання алкоголю ватерполістами.
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Посиденьки зі спиртними напоями спортсмени влаштували в Олімпійському селищі. Про це журналістам повідомив гендиректор оргкомітету Тосиро Муто – повідомляє ТАСС:
"31 липня був випадок розпивання в Олімпійському селищі алкоголю ватерполістами. З цього приводу проведено розслідування"
Водне поло на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters
Раніше грузинських дзюдоїстів вигнали з Олімпіади-2020. Оргкомітет Токіо-2020 позбавив акредитацій двох спортсменів, які самовільно залишили територію Олімпійського селища для огляду визначних пам'яток столиці Японії.
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