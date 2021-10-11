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Усику на заметку: Уайлдер сломал руку об Фьюри

Любомир Луканюк
11 октября, 09:13
Претендент на чемпионский титул Деонтей Уайлдер заканчивал поединок против Тайсона Фьюри с жуткой травмой, об этом рассказал тренер боксера

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри бой за звание чемпиона мира по версии WBC.

Поединок вышел очень зрелищным и конкурентным. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне, а развязка произошла в 11 раунде, когда Фьюри нокаутировал соперника.

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Как потом оказалось, бой Уайлдер заканчивал с жуткой травмой. Об этом заявил тренер американца.

"После боя мы сразу же обратились к врачу, у Деонтея травмирована губа и сломана рука с пальцем. Но жизнь продолжается.

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Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, а чертовски хорош. И сегодня я осознал, что он – великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил", – цитирует Малика Скотта fightnews.info.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, что в поединке с Фьюри заинтересован Александр Усик, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но ему пока нужно провести реванш с Энтони Джошуа.

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