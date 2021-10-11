10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
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Динамо --
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Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
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Ворскла --
18 жовтня 19:30
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Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Усику на замітку: Уайлдер зламав руку об Ф'юрі

Любомир Луканюк
11 жовтня, 09:13
Претендент на чемпіонський титул Деонтей Уайлдер закінчував поєдинок проти Тайсона Ф'юрі з моторошною травмою, про це розповів тренер боксера

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Деонтей Уайлдер програв Тайсону Ф'юрі бій за звання чемпіона світу за версією WBC.

Поєдинок вийшов дуже видовищним і конкурентним. По ходу поєдинку обидва боксери побували в нокдауні, а розв'язка відбулася в 11 раунді, коли Ф'юрі нокаутував суперника.

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Як потім виявилося, бій Уайлдер закінчував з моторошною травмою. Про це заявив тренер американця.

"Після бою ми відразу ж звернулися до лікаря, у Деонтея травмована губа і зламана рука з пальцем. Але життя триває.

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Я завжди говорив, що Ф'юрі не просто гарний, а скажено гарний. І сьогодні я усвідомив, що він – великий боєць, величезна повага йому. Деонтей показав себе просто чудово, але Ф'юрі виявився ще краще і переміг" , – цитує Маліка Скотта fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в поєдинку з Ф'юрі зацікавлений Олександр Усик, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Але йому поки потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа.

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