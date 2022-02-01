Усик зеленый: первая тренировка боксера в Полесье (видео)

Усик в Полесье - исторические кадры / Фото: Instagram

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе боксер Александр Усик провел первую тренировку в житомирском Полесье – футбольном клубе Первой лиги Украины.

Вместе с Полесьем Усик, реванш которого с Энтони Джошуа может быть отложен аж до июня, потренировался в турецкой Анталье, где сейчас проводит сборы финансово состоятельный клуб из Житомира.

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Усик облачился в зелено-черную форму Полесья, намотал несколько разминочных кругов с новыми одноклубниками, замыкая группу бежавших. А затем эффектно понабивал мяч левой ногой.

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Отметим, что дебют Усика в составе Полесья состоится 3 февраля в Турции в рамках турнира Winter Cup – команда боксера сыграет с ровенским Вересом.

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Усик стал футболистом Полесья / Фото: Instagram

Напомним, что в юности Усик занимался футболом, но до официальных матчей дело не доходило.

"Я играл в полузащите в симферопольской Таврии. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик.

Добавим, что фанаты Полесья восстали против прихода Усика. "Зачем нам этот ватник?" – такими комментариями болельщики засыпали страницу житомирского клуба в Facebook.