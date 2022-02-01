Усик зелений: перше тренування боксера в Поліссі (відео)

Усик у Поліссі - історичні кадри / Фото: Instagram

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі боксер Олександр Усик провів перше тренування у житомирському Поліссі – футбольному клубі Першої ліги України.

Разом із Поліссям Усик, реванш якого з Ентоні Джошуа може бути відкладений аж до червня, потренувався у турецькій Анталії, де нині проводить збори фінансово заможний клуб із Житомира.

Реклама

Усик вдягнувся в зелено-чорну форму Полісся, намотав кілька розминкових кіл з новими одноклубниками, замикаючи групу. А потім ефектно набив м'яч лівою ногою.

Реклама

Зауважимо, що дебют Усика у складі Полісся відбудеться 3 лютого у Туреччині в рамках турніру Winter Cup – команда боксера зіграє з рівненським Вересом.

Реклама

Усик став футболістом Полісся / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в юності Усик займався футболом, але до офіційних матчів справа не доходила.

"Я грав у півзахисті у сімферопольській Таврії. Для того, щоб йти далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, екіпірування. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб сплатити за це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав раніше Усик.

Додамо, що фанати Полісся повстали проти приходу Усика. "Навіщо нам цей ватник?" – такими коментарями уболівальники засипали сторінку житомирського клубу у Facebook.