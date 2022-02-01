2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик зелений: перше тренування боксера в Поліссі (відео)

Андрій Трофімов
1 лютого, 16:27
Знаменитий боксер у Туреччині розпочав підготовку до дебюту за футбольну команду з Житомира – Усик біжить у хвості, а м'ячем жонглює як майстер

Усик у Поліссі - історичні кадри / Фото: Instagram

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі боксер Олександр Усик провів перше тренування у житомирському Поліссі – футбольному клубі Першої ліги України.

Разом із Поліссям Усик, реванш якого з Ентоні Джошуа може бути відкладений аж до червня, потренувався у турецькій Анталії, де нині проводить збори фінансово заможний клуб із Житомира.

Реклама

Усик вдягнувся в зелено-чорну форму Полісся, намотав кілька розминкових кіл з новими одноклубниками, замикаючи групу. А потім ефектно набив м'яч лівою ногою.

Реклама

Зауважимо, що дебют Усика у складі Полісся відбудеться 3 лютого у Туреччині в рамках турніру Winter Cup – команда боксера зіграє з рівненським Вересом.

Реклама

Усик став футболістом Полісся / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в юності Усик займався футболом, але до офіційних матчів справа не доходила.

"Я грав у півзахисті у сімферопольській Таврії. Для того, щоб йти далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, екіпірування. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб сплатити за це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав раніше Усик.

Додамо, що фанати Полісся повстали проти приходу Усика. "Навіщо нам цей ватник?" – такими коментарями уболівальники засипали сторінку житомирського клубу у Facebook.

Фанати Полісся – проти появи Усика в команді / Фото: Facebook, Бий-Біжи