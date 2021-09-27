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Усик возвращается в Киев после триумфальной победы в Лондоне (фото)

Дмитрий Гордийчук
27 сентября, 01:49
В аэропорту украинца встретили поклонники и журналисты

Усик вернулся в Киев. Коллаж "Сегодня"

Александр Усик вернулся в Киев после того, как одолел британца Энтони Джошуа и завладел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Спортсмена встретили в аэропорту "Борисполь" – он прилетел уже за полночь рейсом из Франкфурта. Боксеру подготовили теплый прием, передает корреспондент "Сегодня".

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Усика встретили в Борисполе. Фото Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Чемпиона встречали "джедаи" со световыми мечами. Фото Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Чемпион не отказал в фото пассажирам самолета. Фото Yarik Kogan/Facebook

Усик сфотографировался перед отлетом и показал, какие шрамы остались у него на лице после чемпионского боя.

Отметим, что Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Но, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.

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