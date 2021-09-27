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Усик повертається до Києва після тріумфальної перемоги в Лондоні (фото)

Дмитро Гордійчук
27 вересня, 01:49
В аеропорту українця зустріли прихильники і журналісти

Усик повернувся до Києва. Колаж "Сьогодні"

Олександр Усик повернувся до Києва після того, як здолав британця Ентоні Джошуа і заволодів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Спортсмена зустріли в аеропорту "Бориспіль" – він прилетів вже за північ рейсом з Франкфурта. Боксерові підготували теплий прийом, передає кореспондент "Сьогодні".

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Усика зустріли в Борисполі. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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Чемпіона зустрічали "джедаї" зі світловими мечами. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Чемпіон не відмовив у фото пасажирам літака. Фото Yarik Kogan / Facebook

Усик сфотографувався перед відльотом і показав, які шрами залишилися у нього на обличчі після чемпіонського бою.

Відзначимо, що Усик хотів би провести реванш з Джошуа на НСК "Олімпійський" в Києві.

Але, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч в космосі", – каже українець.

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