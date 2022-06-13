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Усик ведет себя как лис! Экс-тренер украинца выступил с заявлением перед боем с Джошуа

Анатолий Дерека
13 июня, 21:59
Известный тренер Джеймс Али Башир считает Александра лучшим боксером в супертяжелом весе

Джеймс Али Башир высказался о поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком

В сентябре 2021 года украинский боксер Александр Усик одолел Энтони Джошуа в Лондоне. Победа позволила спортсмену стать обладателем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Теперь боксеров ожидает повторный бой, который должен состояться в июле или августе. Александр уже начал подготовку, выехав из Украины во время войны. Свое мнение о шансах Джошуа на реванш высказал экс-тренер Усика Джеймс Али Башир.

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"Стили делают поединки. Я думаю, что мексиканский стиль не подойдет Джошуа в поединке против Александра Усика, потому что Усик в ринге ведет себя как лис.

Они ищут эффективные пути ведения боя протв Усика, но просто прессинговать, пытаться его переделать... Я не думаю, что это будет хорошо выглядеть.

Я бы подошел к этому бою с совсем другой стратегией, поскольку Александр Усик — один из лучших боксеров, если не лучший боксер в супертяжелом дивизионе на сегодня".

Если Александр защитит свои пояса, то может стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Британец в конце апреля выиграл у Диллиана Уайта в борьбе за пояс WBC.

Бой Усик – Фьюри мог бы объединить пояса, однако, похоже, что Тайсон не настроен на поединок. После победы над Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры.