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Усик вчистую проиграл два раунда: судейские записки боя против Джошуа

Александр Трикиша
26 сентября, 10:10
Опубликованы судейские записки поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе

Усик победил Джошуа судейским решением / Фото: Reuters

Александр Усик одержал победу единогласным решением судей. Итоговый счет боя – 117:112, 116:112 и 115:113.

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Хоть судьи и сошлись в единогласном решении о победе Усика, их оценка боя немного разнится.

Так, британец Говард Фостер посчитал, что Джошуа выиграл пять раундов. Американец Стив Вайсфелд отдал британцу четыре раунда, а украинец Виктор Фесеченко – три, а в еще одном увидел ничью.

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Тем не менее, все трое сошлись во мнении, что Усик вчистую проиграл пятый и шестой раунды.

Ранее мы опубликовали статистику ударов боя Усик – Джошуа. Усик нанес немного меньше ударов, чем его соперник, зато был куда точнее.

Кстати, мы писали, что у Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора.

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