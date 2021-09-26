Усик начисто програв два раунди: суддівські записки бою проти Джошуа

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Олександр Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок бою – 117:112, 116:112 і 115:113.

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Хоч судді і зійшлися в одностайному рішенні про перемогу Усика, їх оцінка бою трохи різниться.

Так, британець Говард Фостер порахував, що Джошуа виграв п'ять раундів. Американець Стів Вайсфелд віддав британцеві чотири раунди, а українець Віктор Фесеченко – три, а в ще одному побачив нічию.

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Проте, всі троє зійшлися на думці, що Усик начисто програв п'ятий і шостий раунди.

Раніше ми опублікували статистику ударів бою Усик – Джошуа. Усик завдав трохи менше ударів, ніж його суперник, зате був куди точніше.

До речі, ми писали, що у Усика вкрали нокаут! У гонг вдарили раніше, щоб врятувати Джошуа від ганьби.