Усик – странный парень. Спарринг-партнер Кличко вспомнил встречу с Александром

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который в свое время находился в лагере Владимира Кличко вместе с Александром Усиком, поделился впечатлением об украинце.

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Уайт раскритиковал манеру поведения Усика и предсказал результат боя с Джошуа.

"Я видел, как Усик спарринговал с Владимиром Кличко. Он немного странный парень. Усик пытается быть слишком эксцентричным. Он действительно пытается показаться странным и причудливым.

Джошуа остановит его за 5-7 раундов. Усик начнет быстро, а Энтони будет немного осмотрительным, потому что Александр – левша, и он легче. К тому же Джошуа иногда не хватает уверенности в боях, в которых его могут поймать.

Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь", – цитирует Уайта fightnews.info.