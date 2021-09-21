22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик – странный парень. Спарринг-партнер Кличко вспомнил встречу с Александром

Любомир Луканюк
21 сентября, 18:50
Диллиан Уайт уверен, что Александр Усик не продержится больше семи раундов в поединке против Энтони Джошуа. Бой состоится уже в эту субботу

Усик иногда любит удивить

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который в свое время находился в лагере Владимира Кличко вместе с Александром Усиком, поделился впечатлением об украинце.

Читайте также: Усик вчистую проиграл россиянину, судья остановил избиение: самое ужасное фиаско украинца

Уайт раскритиковал манеру поведения Усика и предсказал результат боя с Джошуа.

"Я видел, как Усик спарринговал с Владимиром Кличко. Он немного странный парень. Усик пытается быть слишком эксцентричным. Он действительно пытается показаться странным и причудливым.

Джошуа остановит его за 5-7 раундов. Усик начнет быстро, а Энтони будет немного осмотрительным, потому что Александр – левша, и он легче. К тому же Джошуа иногда не хватает уверенности в боях, в которых его могут поймать.

Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь", – цитирует Уайта fightnews.info.

Читайте также: "Господь много раз уберегал меня": откровенное признание Усика

Уже в эту субботу, 25 сентября, в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

Реклама