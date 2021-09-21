22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик – дивний хлопець. Спаринг-партнер Кличка згадав зустріч з Олександром

Любомир Луканюк
21 вересня, 18:50
Ділліан Вайт упевнений, що Олександр Усик не протримається більше семи раундів у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться вже цієї суботи

Усик інколи любить здивувати

Відомий британський суперважковаговик Ділліан Вайт, який свого часу перебував у таборі Володимира Кличка разом з Олександром Усиком, поділився враженнями про українця.

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Вайт розкритикував манеру поведінки Усика і передбачив результат бою з Джошуа.

"Я бачив, як Усик спарингував з Володимиром Кличком. Він трохи дивний хлопець. Усик намагається бути занадто ексцентричним. Він дійсно намагається здатися дивним і химерним.

Джошуа зупинить його за 5-7 раундів. Усик почне швидко, а Ентоні буде трохи обачним, бо Олександр – лівша, і він легший. До того ж Джошуа іноді не вистачає впевненості в боях, в яких його можуть зловити.

Усик – хороший і агресивний лівша. Він любить диктувати хід бою, але у Джошуа є зріст, розмах рук і міць", – цитує Вайта fightnews.info.

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Уже цієї суботи, 25 вересня, у Лондоні відбудеться чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

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